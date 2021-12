Le point sur les concerts au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En raison des dernières mesures gouvernementales, le Zénith de Toulouse a dévoilé les reports et maintiens des prochaines semaines.

Pouvant contenir plus de 2000 spectateurs, la salle toulousain va devoir dans les prochaines semaines s’adapter. Trois grands rendez-vous sont reportés comme le concert très attendu d’Eddy de Pretto, la date de PLK ou encore le spectacle de Inès Reg. Par contre, Gospel pour 100 voix et One Night Of Queen est maintenu.

Le planning des spectacles du Zénith, du 03 au 23 janvier 2022 :

– Harry Potter à l’école des sorciers en ciné-concert – 06/01 > REPORTE (date en cours de validation)

– Gospel pour 100 voix – 08/01 > MAINTENU

– Eddy De Pretto – 14/01 > REPORTE (date en cours de validation)

– PLK – 16/01 > REPORTE (date en cours de validation)

– Inès Reg – 21/01 > REPORTE le jeudi 29/09/2022

One Night of Queen – 22/01 > MAINTENU

Infos : https://zenith-toulousemetropole.com/