La Cinémathèque de Toulouse lance un cycle sur deux monstres d’Hollywood

Franck Sinatra et Dean Martin, deux légendes du cinéma hollywoodien, auront le droit à cycle à la Cinémathèque de Toulouse du 24 novembre au 22 décembre 2021.

Duo de choc, duo de charme. Les deux crooners du Rat Pack ont aussi enchanté le cinéma. Comédie ou drame, mais toujours avec classe et nonchalance, pour finir l’année comme un programme de Noël. Franck Sinatra et Dean Martin ont incarné la coolitude dans l’age d’or d’Hollywood. Dean Martin, surnommé The King of Cool. Frank Sinatra, surnommé The Voice. Tous deux d’origine italienne. Tous deux crooners, plus attachés aux lumières de Las Vegas qu’aux étoiles de Los Angeles. Tous deux membres éminents du Rat Pack, club d’amis très fermé initialement fédéré autour d’Humphrey Bogart, dans lequel on croise également Sammy Davis Jr. et Peter Lawford, ou encore Shirley MacLaine (voir L’Inconnu de Las Vegas – Ocean’s Eleven dans le titre original – qui rassemble l’ensemble du Rat Pack dans un film plus que cool, quasiment en vacances).

On pourra revivre leur carrière lors d’un cycle exceptionnel à la Cinémathèque de Toulouse. Parfait pour revoir des films comme Rio Bravo ou encore Un crime dans la tete et l’Inconnu de la Las Vegas.

LES FILMS DU CYCLE

Amour et swing (Higher and Higher, 1943) de Tim Whelan

Un jour à New York (On the Town, 1949) de Stanley Donen, Gene Kelly

Tant qu’il y aura des hommes (From Here to Eternity, 1953) de Fred Zinnemann

Blanches colombes et vilains messieurs (Guys and Dolls, 1955) de Joseph L. Mankiewicz

Artistes et modèles (Artists and Models, 1955) de Frank Tashlin

L’Homme au bras d’or (The Man With the Golden Arm, 1955) de Otto Preminger

La Blonde ou la Rousse (Pal Joey, 1957) de George Sidney

Comme un torrent (Some Came Running, 1958) de Vincente Minnelli

Le Bal des maudits (The Young Lions, 1958) de Edward Dmytryk

Rio Bravo (1959) de Howard Hawks

Un trou dans la tête (A Hole in the Head, 1959) de Frank Capra

L’Inconnu de Las Vegas (Ocean’s Eleven, 1960) de Lewis Milestone

Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate, 1962) de John Frankenheimer

Embrasse-moi, idiot (Kiss Me, Stupid, 1964) de Billy Wilder

Le Détective (The Detective, 1968) de Gordon Douglas

Programmation : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda