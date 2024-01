Le nouveau spectacle des Goguettes à l’Aria !

Partager Facebook

Les Goguettes présenteront leur nouveau spectacle du 11 au 14 janvier à l’Aria Cornebarrieu dans le cadre de la saison hors les murs d’Odyssud.

Ils sont quatre et tracent une voie inédite dans le paysage français, entre humour corrosif et chanson à texte. Cette voie, celle des chansonniers, plutôt peu fréquentée ces dernières années, les a déjà menés jusqu’à l’Olympia et fait donc étape à Odyssud. C’est que, formée à la dure école des cafés-concerts parisiens, rompue aux subtilités d’Internet, l’équipe des Goguettes, qui vient de célébrer dix ans d’existence, a prouvé qu’elle en avait sous la pédale. Et a su considérablement dépoussiérer le genre. Leurs cibles : l’actualité, les politiques, le quotidien. Leurs armes : un humour sans limites et un talent certain pour la chanson. Imparable.

Infos et réservations : https://www.cornebarrieu.fr/aria/