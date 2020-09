Le nouveau spectacle de Jonathan Lambert en avant première à Toulouse

Partager Facebook

Le Café-Théâtre des 3T à Toulouse propose de découvrir en avant-première le nouveau spectacle de Jonathan Lambert les 28 et 29 septembre.

C’est un humoriste hors normes qui débarquera dans la ville rose pour présenter son dernier seul en scène, en primeur avant Paris. Jonathan Lambert renoue avec son humour décalé et cynique pour le spectacle » Rodolphe ». L’humoriste se livre un peu plus à commencer par son nom complet en passant par un bilan d’un homme au milieu de sa vie.

L’histoire : Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge.

Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 45 ans.

Ce qui équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, trois semaines on est à mi-parcours.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque.

Infos et réservations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/jonathan-lambert-dans-rodolphe