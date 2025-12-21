lundi , 22 décembre 2025

Géométrie Variable : Quand la magie questionne notre libre arbitre à L’Aria

21 décembre 2025 Articles, Spectacles

Dans le cadre de la saison « Odyssud hors les murs », la Compagnie du FARO présente son spectacle percutant, Géométrie Variable, à L’Aria de Cornebarrieu. Ce spectacle unique, qui mêle mentalisme, magie et réflexion, se tiendra du mardi 13 au jeudi 15 janvier 2026 à 20h30.

Avec Géométrie Variable, le concepteur, auteur et interprète Matthieu Villatelle utilise l’illusion pour explorer les ressorts profonds de notre crédulité. L’objectif est clair : semer le trouble, bousculer notre rapport à la vérité et questionner notre sens critique et notre libre arbitre.

Ce spectacle interactif fait un parallèle étonnant entre les techniques du mentalisme et les stratégies employées par les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention. Au-delà de la performance magique, c’est un magnifique moment de théâtre qui « prêche le faux pour découvrir le vrai… ou l’inverse ! »

Mis en scène par Kurt Demey et Marien Tillet, Géométrie Variable est une œuvre collective qui nous invite à décrypter les mécanismes subtils qui tordent notre perception de la réalité. C’est une expérience enrichissante et captivante à ne pas manquer.

Informations Pratiques – Géométrie Variable
Dates et horaire Du mardi 13 au jeudi 15 janvier 2026 à 20h30
Lieux L’Aria (1 Rue du Petit Train, 31700 Cornebarrieu)
Tarifs De 15€ à 30€
Réservations Billets disponibles sur la billetterie de l’Aria

