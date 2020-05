Le Mouvement #TousEnLibrairie pour soutenir les Libraires !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En soutien du livre et pour encourager la reprise, Livres Hebdo lance le mouvement #TousEnLibrairie pour un retour des lecteurs en librairie.

Pour accompagner la reprise progressive des professionnels du livre, Livres Hebdo a décidé de lancer le mouvement #TousEnLibrairie, une bannière commune et portée par toute la filière livre, afin de regrouper l’ensemble des actions qui participent au retour des lecteurs en librairie.

Plusieurs autrices et auteurs – Nina Bouraoui, Michel Bussi, JUL, Maylis de Kerangal, Marc Levy, Victoria Mas, Nicolas Mathieu, Leïla Slimani et Aurélie Valognes – ont déjà répondu à cet appel pour envoyer un message aux lecteurs et leur donner rendez-vous en librairie :

Dès aujourd’hui, Livres Hebdo invite tous les professionnels du livre à reprendre cet appel et à le relayer sur leurs comptes Facebook, Twitter ou Instagram à travers la reprise de ce hashtag #TousEnLibrairie et de cette vidéo à laquelle les autrices et auteurs ont bien voulu participer gracieusement.

A Toulouse, les Librairies s’activent : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-ou-trouver-des-livres-dans-cette-periode-de-confinement/