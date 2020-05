Nemir en concert cet automne au Connexion Live Toulouse

Partager Facebook

Le rappeur Nemir sera en concert au Connexion Live le 15 octobre prochain.

Le concert de Nemir initialement prévu le vendredi 3 avril 2020 à 20h30 au Connexion Live est reporté au jeudi 15 octobre 2020 (même salle, même heure). Cette décision fait suite aux mesures restrictives prises par les autorités face au Covid-19 (dit Coronavirus). Vos anciens billets restent valables pour cette nouvelle date.

Nemir a la voix joueuse, un tantinet éraillée. Il a grandi dans Saint-Jacques, le quartier des Gitans à Perpignan, avec ses ruelles étroites et ses places lumineuses. En 2012, on le découvre avec « Ailleurs », un single devenu un hit instantané sur toutes les radios. Bousculant rap et chanson, il s’attire les faveurs du grand public comme celles des fans de rap. Après plusieurs EP et de multiples collaborations (Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo, Gros Mo, …) Nemir présente aujourd’hui son premier album, toujours aussi accessible, populaire et enthousiasmant, qu’il défend sur scène avec ses musiciens.

Nemir en concert

Le 15 octobre 2020

Connexion Live

Toulouse