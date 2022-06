Le Metronum se met à l’heure d’été

Partager Facebook

Avec « Metrobien L’été », la salle de Toulouse nous offre une programmation rafraichissante du 29 juin au 16 juillet prochain !

Du 29 juin au 16 juillet, du mercredi au samedi, le Metronum passe en mode été ! À l’heure de l’apéro, dès 18h, la salle toulousaine sort les transats et vous invite à boire un petit rafraîchissement sur sa terrasse, en profitant d’une programmation 100% locale et plein air !

Il y en aura pour tous les gouts avec Julia Pertuy, Prattseul, l’association Girls Don’T Cry, Super Ambiance ou encore Slex.

Rendez-vous chaque soir programmé pour 5 euros au Metronum de Toulouse !

Le programme « Tropbien »

Mer. 29.06 – Concert

Julia Pertuy (chanson – duo)

Jeu. 30.06 – Ciné

“Emmanuelle Parrenin, d’une maison à l’autre” de Marie-Elise Beyne + introduction musicale de Guilhem Desq

Ven. 01.07 – Concert

Prattseul (pop – solo)

Sam 02.07 – DJ sets

Girls Don’t Cry x Egregore : Egregore team x Lys x Mystique

–

Mer. 06.07 – Concert

Harold Lopez Nussa (latin jazz – piano solo)

Jeu. 07.07 – Ciné-concert

“L’heure du loup” de Ingmar Bergman – par Olivier Mellano

Ven. 08.07 – Clubbin’ Toulouse

Le Bal Deep #3 – DJ set Gones x G UrU

Sam. 09.07 – DJ sets

Le Metronum au “Tempo Latino” : Warm-up du Festival – DJ sets Seu Jade x Hélène TimbaHe x DJ Fat + Initation & show salsa cubaine avec Chahera

–

Mer. 13.07 – Ciné

“In My Own Time: Karen Dalton” de Richard Peete et Robert Yapkowitz

+ intro musicale Heeka (solo)

Ven. 15.07 – Concert

Slex (trio rap)

Sam. 16.07 – DJ sets

Super Ambiance VS Le Bal des Ringards : DJ Mulot & DJ Ricoo (DJ officiel du Groland)