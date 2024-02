Le Metronum de Toulouse fête ses 10 ans !

Partager Facebook

De février à novembre, le Metronum de Toulouse fête son 10e anniversaire avec une série de 10 concerts. Premier rendez-vous le 1er février !

10 ans . Depuis le 30 janvier 2014, le Metronum s’est imposé comme un lieu incontournable de la scène musicale avec plus de 1500 concerts et plus de 220 000 spectateurs. Il fallait bien créer l’événement pour cette 10e bougies. La salle nous propose donc 10 moments forts durant l’année 2024, de février à novembre prochain.

Tout débutera ce jeudi 1er février avec El Gato Negro accompagné par Guts, Natalia Doco, La dame Blanche et Aluminé Guerrero. Un casting 5 étoiles pour une première soirée anniversaire. La fête se poursuivra le 2 février avec le concert de Roberto Fonseca puis le 3 février avec la Fluo Party. Puis, c’est le passage de la tournée de Patrice le 15 février et de Fatoumata Diawara le 10 mars pour clôturer un premier mois de fête. La suite de la programmation arrivera dans les prochaines semaines.

La Fluo Party samedi en famille

Qui dit anniversaire, dit cotillons, guirlandes, ballons, accessoires fluos, gâteau et bougies à souffler ! Pour clôturer ce premier week-end de célébration, le Metronum vous convie à une grande après-midi de fête colorée en famille et entre ami·es ; pour célébrer comme il se doit le 10 ans du Metronum. Au programme : le grand retour de 1, 2, 3 Son Live !, une version délirante, dansante – et participative ! – du célèbre jeu de cour de récré (pour petits et grands). Mais aussi d’autres réjouissances à partager : un concert de la Chorale du Metronum, un karaoké live, des animations musicales pour les enfants, un DJ set, un gâteau et des friandises à partager…

Une affiche signée Mademoiselle Kat

Pour célébrer cet anniversaire, la salle toulousaine a fait appel à Mademoiselle Kat pour une affiche haut en couleur et à l’image de ces 10 ans comme l’explique le Metronum : « Montrer un son qui sort d’une forme lisible de tous, une bouche se transformant en un motif noir tel un talisman. Ce sont les découvertes d’artistes internationaux au sein du Metronum qui ont inspiré Mademoiselle Kat, la richesse de ses couleurs sonores ; c’est ce que le Metronum symbolise à ses yeux, un décloisonnement magique entre les mondes musicaux actuels. »

