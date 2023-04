Le Marché des Carmes reprend sa nocturne ce mercredi !

Partager Facebook

Avec le retour des beaux jours, le Marché des Carmes Toulouse annonce le retour de sa nocturne. Les toulousains sont invités à une soirée festive et gourmande le 5 avril prochain.

Le Marché des Carmes organise sa toute première Nocturne de l’année, le mercredi 05 avril à partir de 18h30. L’occasion de se retrouver pour une nouvelle soirée festive, conviviale et gourmande dont seul le Marché des Carmes a le secret !

Pour le plus grand plaisir du public, les 40 commerçants du Marché, dont certains sont présents depuis plusieurs générations, feront danser les papilles des participants sur les airs festifs d’un DJ. De 18h30 à 22h30, restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, et bien d’autres métiers de bouche seront présents pour régaler les parents, enfants, amis, collègues… et assurer une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

La 9e édition de la Nocturne du Marché des Carmes, une soirée à ne pas louper !

NFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 05 avril à partir de 18h30 jusqu’à 22h30.

Place des Carmes – Métro Carmes (ligne B)

Instagram : marchedescarmes31

Facebook : marché des carmes