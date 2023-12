Le Marché de Noël s’installe à Tournefeuille

Partager Facebook

Rendez-vous ce weekend, les 9 et 10 décembre, au Phare pour le grand marché de Noel de la ville de Tournefeuille.

La saison des fête bat son plein actuellement avec de nombreux événements à Toulouse et sa Métropole. Notamment les Marchés de Noël fleurissant partout. Et ce weekend, on se donne rendez-vous à Tournefeuille pour faire le plein d’idées et de cadeaux avant le passage du Père Noël !

Au programme de cette édition : 80 exposants, artisans, créateurs, producteurs pour faire le plein de cadeaux : décoration, produits gourmands, bijoux… Assistez à de nombreuses animations festives et musicales et régalez vos papilles avec de jolies gourmandises. Ne manquez pas non plus la présence du Père Noël !

Il faudra donc se rendre au Phare de Tournefeuille les 9 et 10 décembre 2023 pour profiter de l’ambiance de Noël.

Toutes les infos : https://www.facebook.com/events/704038445033194