Le « Lukaraoké » : Un Karaoké Live et Convivial au Bijou ce 10 Septembre !

Toulouse, si vous aimez pousser la chansonnette, Le Bijou vous donne rendez-vous pour un karaoké pas comme les autres ! Le « Lukaraoké » revient le mercredi 10 septembre 2025 à 20h32 pour une soirée musicale et conviviale où la seule star, c’est vous !

Oubliez les bandes-son avec les textes qui défilent sur des décors de cocotiers. Au Lukaraoké, l’ambiance est plus intimiste et authentique. Vous trouverez une liste de chansons, françaises et internationales, mais surtout, vous trouverez Lucas au piano ! C’est lui le cœur de la soirée, capable de s’adapter à votre hauteur de voix, de vous attendre si vous perdez le fil, et de vous aider si vous en avez besoin.

Le principe est simple : on s’inscrit sur une petite liste et on attend son tour en écoutant les autres chanter. Seul·e·s, à deux, à trois ou à plusieurs, tout le monde est invité à monter sur scène et à entonner son morceau préféré. C’est un moment de partage et de bonne humeur qui célèbre la musique sans complexe.

L’accès est libre, alors n’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette soirée unique au Bijou.

Infos Pratiques :

Date : Mercredi 10 septembre 2025 à 20h32

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Placement : Libre

Tarifs : Entrée Libre