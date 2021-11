Le journaliste NBA, Rémi Reverchon, à la FNAC Labège ce samedi

Partager Facebook

Samedi 6 novembre, les fans de basket ont rendez-vous à la FNAC Labège, près de Toulouse, pour rencontrer Rémi Reverchon, journaliste NBA sur BeIn Sports. Il présentera son ouvrage « Road Trip NBA ».

Présentateur des émissions NBA Extra et Sunday Night Live sur la chaîne aux 3,5 millions d’abonnés, BeIN Sports, Rémi Reverchon est devenu le visage de la NBA en France. Cet hyper-actif, passionné de sport, des États-Unis et de road-trips réunit toutes ses passions et son sérieux dans NBA Road Trip pour un sport qui compte plus de 700 000 licenciés en France.

Amoureux des USA, où il vécut longtemps et voyage souvent, Rémi Reverchon vous emmène avec lui dans les 28 villes et 30 franchises de NBA ! Boston, New York, Miami, Dallas, Denver, Chicago, Los Angeles, …Pour chaque ville, suivez Rémi dans ses aventures, accompagné et guidé par des intervenants de marque ayant vécu sur place : Joakim Noah à New York, Nicolas Batum à Portland ou encore Tony Parker à San Antonio.

Un ouvrage pour les amoureux de basket comme ceux des USA. Rémi Reverchon sera donc à Labège à la FNAC ce samedi de 15h à 16h.