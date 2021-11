Coup de coeur : Edgar Mauer, sortie du premier EP « Pensées Sauvages »

Partager Facebook

Edgar Mauer, le projet de la toulousaine Maeve accompagné d’Alan, se dévoile enfin dans un premier EP « Pensées Sauvages ». Présentation samedi de l’EP à Cultura Portet sur Garonne près de Toulouse.

C’est l’histoire d’un nom masculin pour une artiste féminine. Comme l’inverse se produit aussi. Edgar en hommage à une aventure et à un artiste, Archy Marshall (King Krule). Maeve (ex-The Seventeen) se dévoile puissante, forte et poignante dans ce projet incontournable.



Après des premiers extraits, on peut écouter ce nouvel EP. La Voix de Maeve nous transperce, nous transporte dans des contrées subtiles. Moment doux, moment dansant, la toulousaine se déploie avec talent dans ses compositions et ses textes. Une belle aventure se construit sous nos yeux. L’EP se termine avec des mots en français dans un titre éponyme nous propulsant dans la stratosphère. A écouter d’urgence !

Pour notre plus grand bonheur, Edgar Mauer sera au Cultura de Portet sur Garonne, près de Toulouse, ce samedi à 15h30, pour un showcase.

> https://baco.lnk.to/PenseesSauvagesEP