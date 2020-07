Le jazz de Tobrogoi à la Halle de la Machine Toulouse

Partager Facebook

Ce 25 juillet, le groupe Tobrogoi se présentera sur la scène estivale de la Halle de la Machine.

Dans le cadre de la deuxième saison Halle Night Long, jusqu’au 12 septembre prochain, la Halle de la Machine propose une série de concerts gratuits. Rock, mambo, fanfare ou encore techno tropicale : l’occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie.

Et samedi, le lendemain du concert de Titty Twister Brass Band, découvrez Tobogroi. Chassés du garage paternel dès leur plus jeune âge (du moins c’est ce qu’ils disent), les TOBROGOÏ, frères de pères différents éternellement casqués, cherchent sans relâche un endroit pour leurs prestations musicales sauvages. Ils vont ainsi de villes en villes, roulant fièrement groupés, formant un ballet orchestré par la voix (amplifiée) tonitruante de Jaky Passion, leur aîné.

La Suite du Programme :

JUILLET :

31 / 1er ————————————— Derinëgolem (trans albanaise)

—————————————- + Plumes Paillettes (techno tropicale)

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)