Le groupe Soulwax en concert au Bikini

Le groupe belge virtuose Soulwax, fondé autour des frères David et Stephen Dewaele, n’a cessé, depuis presque trois décennies, d’élargir les limites de la musique électronique en l’innervant d’énergie rock, d’érudition jazz et de frénésie disco-funk. Officiant également sous le pseudo de 2 Many DJ’s, ces légendes de la nuit aux airs de dandys lovés dans des costumes assortis imaginent des DJ sets, des remix (notamment de Sébastien Tellier pour le défilé haute couture printemps-été 2022 de Chanel) et des chansons originales aux airs d’immense fête sans œillères.

Ils sont de retour avec un nouveau live en 2024 et passeront par la France pour une poignée de date, dont une au Bikini ce jeudi 25 janvier !

Réservations : lebikini.com