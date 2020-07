Le Festival Toulouse Polars du Sud de retour pour une 12e édition

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Et l’’auteur Jean-Christophe Rufin sera le parrain du 12e festival Toulouse Polars du Sud qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2020.

Parrain de cette 12e édition, Jean-Christophe Rufin aura carte blanche le vendredi soir pour une rencontre exceptionnelle animée par Pierre Lemaitre qui viendra présenter, le samedi en avant-première, son « Dictionnaire amoureux du polar » (éditions Plon).

A leurs côtés un très beau plateau d’auteurs venus de France et d’ailleurs : Victor del Arbol, Parker Bilal, Roger J. Ellory, Nicolas Feuz, Karine Giebel, Joseph Incardona, Bernard Minier, Dror Mishani, Alan Parks, Benoît Séverac, Valerio Varesi, Benoît Vitkine… Comme chaque année sous le chapiteau de nombreuses tables rondes et rencontres avec les auteurs, des moments de dédicace, des expositions, des jeux de rôle, des animations jeunesse…

Et du 5 au 9 octobre, en amont du festival, une semaine d’animations littéraires dans plus de 70 sites de la région Occitanie : lecture musicale, films, théâtre, rencontres avec les écrivains du polar dans les médiathèques, les librairies, les établissements scolaires, les universités, les comités d’entreprise…

Plus que jamais Toulouse Polars du Sud, unis aux autres festivals littéraires de Toulouse Métropole, le Marathon des Mots, BD Colomiers et le Festival du Livre Jeunesse Occitanie, apporte son soutien, en cette année particulière, aux auteurs, éditeurs et libraires indépendants.

Toutes les infos sur www.toulouse-polars-du-sud.com