Le festival Télérama vous invite à revoir les meilleurs films de 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du mercredi 17 au mardi 23 Janvier 2024, le festival Télérama vous invite à voir et revoir les films de l’année sélectionnés par la rédaction du magazine. A Toulouse, plusieurs cinéma, dont l’ABC, proposent de découvrir ce rendez-vous.

Vous avez raté quelques films en salle l’an dernier ? Vous voulez revoir les succès critiques et publiques avant les récompenses annuelles ? Il est encore temps, à compter du 17janvier, de revivre de grands bonheurs cinématographique avec le festival Télérama. Pendant une semaine, pour 4euros la séance avec le pass, le public pourra voir ou revoir dans les salles Art et Essai participantes les meilleurs films de l’année et des films en avant-première. Le Pass est valable pour deux personnes.

Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Anatomie d’une chute la palme d’Or de Justine Triet, Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki,, le Règne animal, Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania, Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, Le procès Goldman de Cédric Kahn, The fabelmans de Steven Spielberg, Yannick de Quentin Dupieux et May December de Todd Haynes en avant-première, il y en aura pour tous les gouts !

Les lieux du festival :

Le VEO Grand Central à Colomiers

Le Rex de Blagnac

Le Cratère, Toulouse

Cinéma ABC Toulouse

L’Autan à Ramonville

Le Studio 7 à Auzielle

Le VEO à Muret

Pour obtenir le pass, vous pouvez le télécharger sur le site https://festivals.telerama.fr/ mais aussi le retrouver dans les numéros de Télérama !

Plus d’infos sur les films : https://festivals.telerama.fr/