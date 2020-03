Le Festival Pink Paradize 2020 s’installe à Toulouse!

Partager Facebook

La 7e édition du Festival Pink Paradize débute ce jeudi 5 mars et jusqu’au 23 mars 2020. Au programme, Morcheeba, Boys Noize, Chapelier Fou, Thomas Wiesel, Mademoiselle K et tant d’autres..Le tout présidé par l’humoriste Aymeric Lompret.

Les Productions du Possible renouvellent l’aventure du Pink Paradize Festival pour une septième éidition haute en couleurs. Basé sur une imagination débridée, le festival toulousain est une aventure hybride ( concert, theatre, humour…) proposant 20 dates au coeur de la ville rose. Le spectateur mènera un voyage incroyable dans tous les univers d’artistes incroyables.

Le line up de cette nouvelle édition fait la part belle à la folie, au talent et à la création d’oeuvres uniques. Pêle-mêle, on découvrira Boys Noize, Thomas Wiesel, Morcheeba, Lysistrata, Le Peuple de l’herbe, 2ManysDJ, Acid Arab ou encore Kid Francescoli.

Après Guillaume Meurice, Pierre Emmanuel Barré, Pink Vador, Didier Super, Rebeka Warrior, le nouveau Président d’honneur de cette édition 2020 est l’humoriste Aymeric Lompret.

Programme :

Ouverture avec Lysistratat + THE PSYCHOTIC MONKS + ASTAFFORT MODS

5 mars au Metronum de Toulouse DIRTY DIKE ET DJ SAMMY B-SIDE + CMF RECORDS + DJ VEGA

6 mars au Rex de Toulouse MEZERG

7 mars

LE CONNEXION LIVE, Connexion Live 8 Rue Gabriel Péri Toulouse, 3100 France BOYS NOIZE + DJEDJOTRONIC

7 mars -23 h

LE BIKINI, rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne, 31520 France THOMAS WIESEL

12 mars -20 h 00 min – 13 mars -21 h 30 min

LA COMÉDIE DE TOULOUSE, 16 rue saint germier toulouse, France FRED TOUSCH + PATRICK DE VALLETTE + ARNAUD AYMARD

12 mars -21 h 30 min – 13 mars -23 h 00 min

LA COMÉDIE DE TOULOUSE, 16 rue saint germier toulouse, France LE PEUPLE DE L’HERBE

13 mars -19 h 00

LE METRONUM, 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, 31200 France FRUSTRATION

13 mars -19 h 30

Connexion Live MADEMOISELLE K

13 mars 20h

Le Bikini CHAPELIER FOU + TOM TERRIEN

14 mars 20h30

Le Connexion Live BERNARD MINET METAL BAND (GÉNÉRIQUES)

14 mars -20 h 30

LE REX, 15 avenue Honoré Serres TOULOUSE, 31000 France AFRIKA BAMBAATAA

14 mars -23 h

LE REX, 15 avenue Honoré Serres TOULOUSE, 31000 France CHLOE (EXTENDED SET) + AN THAKAA

14 mars

LE CONNEXION LIVE, Connexion Live 8 Rue Gabriel Péri Toulouse, 3100 France AUSGANG (LIVE WITH CASEY) + PAUL B

18 mars -20 h

LE CONNEXION LIVE, Connexion Live 8 Rue Gabriel Péri Toulouse, 3100 France ACID ARAB LIVE + MR BOOM

19 mars -20 h

LE METRONUM, 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, 31200 France 2MANYDJS (DJSET) + SPECIAL GUEST

20 mars -23 h

LE BIKINI, rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne, 31520 France MODESTEP DJ SET + PWIK MASTA AND MORE

21 mars -23 h 30

LE CONNEXION LIVE, Connexion Live 8 Rue Gabriel Péri Toulouse, 3100 France KID FRANCESCOLI

22 mars -20 h

LE REX, 15 avenue Honoré Serres TOULOUSE, 31000 France MORCHEEBA + DAISY

23 mars -20 h

LE BIKINI, rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne, 31520 France DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN

2 avril -20 h

THÉÂTRE DES MAZADES, Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, Toulouse, 31200 France

Infos et réservations : www.pinkparadizefestival.com