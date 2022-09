Le Festival Piano Jacobins s’installent à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le festival Piano Jacobins, marquant le début de la saison culturelle à Toulouse, prendra place du 9 au 30 septembre dans la ville rose pour une 43e édition.





Dans le magnifique cadre du cloître des Jacobins, le festival accueille, depuis plus de quatre décennies, autant les nouveaux talents que les plus grands artistes. Confiée à la jeune Yumeka Nakagawa, la soirée inaugurale du 43e Festival réaffirme d’emblée l’ouverture à la nouvelle génération qui anime Piano aux Jacobins et lui a permis de contribuer à l’envol de nombreux talents. Outre celui du 1er Prix du Concours Clara Haskil 2021, les noms de Salomé Jordania, Nathalia Milstein, Aline Piboule ou Marie Vermeulin attestent de cette curiosité.

L’enfant de Toulouse, Bertrand Chamayou, donnera un récital exceptionnel à la Halle aux Grains et Christian Zacharias, grand habitué du festival, illustrera la fidélité à de grandes figures de l’interprétation.

Le piano est aussi célébré cette année grâce à la présence de deux aînés prestigieux : Joaquín Achúcarro et Christian Zacharias.

Le jazz trouve depuis longtemps toute sa place à Piano aux Jacobins qui accueille cette année deux figures majeures du jazz, Paul Lay et Baptiste Trotignon.

Infos pratiques et réservations : www.pianojacobins.com

Programmation complète

Vendredi 9 Yumeka NAKAGAWA 20h00 / Cloître des Jacobins

Schubert – Berg – Liszt

Samedi 10 Paul LAY – SOLO 20h00 / Cloître des Jacobins

Jazz : Full Solo

Mardi 13 Salome JORDANIA 20h00 / Cloître des Jacobins

Rameau – Beethoven – Gounod / Liszt – Brahms

Mercredi 14 Christian ZACHARIAS 20h00 / Cloître des Jacobins

Schubert – Tchaikovsky

Jeudi 15 Nathalia MILSTEIN 20h00 / Cloître des Jacobins

Debussy – Franck – Tchaikovsky – Schubert

Vendredi 16 Finghin COLLINS 20h00 / Cloître des Jacobins

Haydn – Schubert – Chaminade – Beach – Barry – Field – Liszt – Debussy – Bartok – Schumann

Samedi 17 Rémi PANOSSIAN – TRIO 20h00 / Metronum

Carte Blanche Jazz

Mercredi 21 Marie VERMEULIN 20h00 / Cloître des Jacobins

Morel – Sohy – Bonis

Jeudi 22 Joaquin ACHUCARRO 20h00 / Cloître des Jacobins

Mozart – Chopin – Liszt – Rachmaninov – Scriabine

Vendredi 23 Josu de SOLAUN 20h00 / Cloître des Jacobins

Brahms

Samedi 24 Baptiste TROTIGNON – SOLO 20h00 / Cloître des Jacobins

Carte Blanche Jazz

Dimanche 25 Aline PIBOULE 16h00 / Altigone

Ravel – Scott – Aubert

Lundi 26 Marc-André HAMELIN 20h00 / Cloître des Jacobins

Bach – Beethoven

Mardi 27 Stephen HOUGH 20h00 / Cloître des Jacobins

Chopin – Scriabine – Debussy – Hough – Liszt

Jeudi 29 Bertrand CHAMAYOU 20h00 / Halle aux Grains

Wagner – Liszt – Messiaen

Vendredi 30 Nelson GOERNER 20h00 / Cloître des Jacobins

Chopin – Albeniz