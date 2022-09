Festivals IMAX, Dolby et 4DX dans les cinémas Gaumont Pathé Toulouse

Partager Facebook

Du 7 au 20 septembre, le public pourra (re)découvrir de grands films dans des conditions exceptionnels grâce aux Festivals IMAX, Dolby et 4DX au Gaumont Labège et au Pathé Toulouse Wilson.

Et si pour la rentrée, on replongez dans de grands films dans des conditions exceptionnelles ? A l’heure de la VOD et des plateformes de streaming, le cinéma reste le lieu pour découvrir les films avec une perception de grande qualité. Les cinémas Gaumont et Pathé sont à la pointe de la technologie avec des salles Imax, 4DX ou encore un son Dolby unique en son genre. La somme pour une immersion totale dans de grands films. En septembre, on pourra (re)voir Top Gun Maverick, The Batman, les Dents de la Mer, E.T, Everything Everywhere all at once, Spider Man : No way home, Dune ou encore Doctor Strange.

Festival IMAX

Top Gun : Maverick

Les Dents de la Mer (inédit en IMAX)

E.T., l’Extra-terrestre (inédit en IMAX)

Everything Everywhere All At Once

Moonage DayDream (à partir du 14 septembre)

Festival Dolby Cinema

Top Gun : Maverick

The Batman

Dune : Première partie

Everything Everywhere All At Once

Festival 4DX

Top Gun : Maverick

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Spider-Man : No Way Home – version longue inédite au cinéma

Everything Everywhere All At Once

Infos et réservations : cinemaspathegaumont.com