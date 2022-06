Le Festival Passe Ton Bac d’Abord investit Toulouse !

Partager Facebook

Pour la 14e année, le Festival Passe ton Bach d’abord est de retour du 10 au 12 juin pour plus de 80 concerts dans 30 lieux patrimoniaux.

Après quelques turbulences comme pour tous les rendez-vous culturels et les spectacles vivants, Passe Ton Bach d’Abord retrouve ses dates historiques mais aussi des festivités dans la lignée des éditions précédentes pour oublier le contexte des deux dernières années. Mais pas les oublier. « C’est sans doute ce contexte qui nous a fait construire cette programmation sans thématique particulière, avec pour seule motivation le pur bonheur de vous retrouver et de vous présenter, à travers la musique du grand JS Bach, des artistes qui nous touchent particulièrement » explique Michel Brun directeur artistique de cette 14e édition.

De grands artistes de la musique baroque, mais aussi de nombreux représentants de la scène des musiques actuelles, seront réunis pour mettre Toulouse aux couleurs du plus grand compositeur baroque. En tout, c’est 80 concerts de 30 minutes dans 25 lieux de Toulouse.

Le Festival propose notamment plusieurs temps forts comme Bach To Africa à la Halle aux Grains : Un spectacle qui s’appuie d’une part sur des extraits des plus célèbres pages de Bach – cantates, Passions, suites pour violoncelle, concertos – et d’autre part sur des musiques traditionnelles africaines, en particulier ivoiriennes.

Mais aussi, le Concert de l’Hoster Dieu le 10 juin au Couvent des Jacobins , les Paysans Chanteurs le samedi toujours au Couvent des Jacobins, FRÉDÉRIKA INVITE RÉBECCA FÉRON mais aussi Margaux Blanchard et Diego Ares revisitent les sonates pour viole de gambe et clavecin ou encore le Consort Brouillamini vous propose de redécouvrir quelques-unes des oeuvres majeures du compositeur sous un jour nouveau

QUELQUES LIEUX

30 lieux du patrimoine toulousain ouvrent leurs portes au public et a la musique pendant le week-end du Festival, certains de manière exceptionnelle : La Grand’Chambre de la Cour d’Appel, l’Hotel-Dieu, mais aussi le Couvent des Jacobins, lieu majeur du Festival depuis sa création, la Chapelle des Carmélites, l’Hôtel Dumay, l’ancienne église Saint-Pierre des Cuisines, etc. Le festival porte la musique aux publics, et amène les publics à la ville !

Plus d’infos et programmation complète sur : www.baroquetoulouse.com