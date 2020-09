Le Festival Ecran Jeunesse dévoile le nom du Président du Jury

Partager Facebook

Jacques BLED présidera le Jury de la 1ère édition du Festival ECRAN JEUNESSE !

Jacques BLED, Président d’ILLUMINATION MAC GUFF, le studio derrière LES MINIONS et MOI, MOCHE et MECHANT… présidera le Jury de la 1ère édition du Festival Ecran Jeunesse qui se déroulera du 21 au 25 octobre 2020 à Tarbes.

Jacques BLED a implanté au cœur de Paris, le studio Illumination Mac Guff dédié à la fabrication des longs- métrages d’animation produits par Illumination Entertainment pour Universal Pictures. Il a notamment fabriqué les franchises Moi, Moche et Méchant, Les Minions, Comme des Bêtes, Tous en Scène et le film Le Grinch.

En quelques années, le studio est devenu une référence en matière d’animation 3D grâce à une technologie de pointe et des équipes artistiques et techniques mondialement reconnues pour leur expertise. Du storyboard au compositing, toutes les équipes sont réunies en un seul et même lieu afin de promouvoir la communication et la collaboration artistique entre départements.

Actuellement sont en production quatre longs métrages d’Illumination Entertainment, dont la suite

des Minions et Tous en Scène et une adaptation du jeu vidéo Mario Bros.

Ecran Jeunesse, une festival incroyable

Christian CAPPE, créateur du Festival TV de Luchon organise la première édition du Festival ECRAN JEUNESSE. Cette nouvelle manifestation dédiée à la cible « jeunesse » inédite en Europe, sera lancée au cœur des Hautes-Pyrénées « Tarbes Lourdes Pyrénées » !Du 21 au 25 octobre, durant les vacances scolaires, le Parc « Ecran jeunesse » offrira un éventail d’activités riches et variées.

Des rendez-vous grand public :

▪ Une compétition internationale de séries TV et / ou animées, de documentaires, d’émissions éducatives ou de divertissements pour tous les âges, des avant-premières en présence des équipes de films ou des personnages stars de vos enfants

▪ Un Salon du Jouet, du Jeu Vidéo et du Livre

▪ Le « Village des Enfants » (4-11 ans)

▪ Le Kid’s Bar

▪ La « Halle aux Ados » (12-16 ans)

▪ Des spectacles et animations de rues

▪ Des animations, des ateliers pédagogiques de découvertes du monde de l’image, le box « l’environnement est ton futur !»

Des rencontres professionnelles

▪ La mise en valeur des meilleurs sites francophones d’éducation en ligne ou applications au service des enfants ou des familles

▪ Une compétition internationale entre créations publicitaires au service du financement des médias « jeunesse »

▪ Des rencontres B to B liées à l’adaptation littéraire à la télévision…

Renseignement : www.ecranjeunesse.com