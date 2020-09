Le Palmarès du FIFIGROT 2020 de Toulouse

Partager Facebook

L’Origine du Monde de Laurent Lafitte et Mandibules de Quentin Dupieux, Amphores d’or ex-aequo du FIFIGROT 2020 !

Dimanche à 15h, au Cinéma ABC de Toulouse, a eu lieu la cérémonie de remise des Amphores de la neuvième édition du Festival International du Film grolandais de Toulouse (14-20 sept 2020). Les amphores, prix du Festival, ont été remis aux films primés.

Blanche Gardin, grande prêtresse du festival, a décidé, grâce à toute la partialité que lui confère son poste de décerner son prix exæquo aux films :

>L’ORIGINE DU MONDE de Laurent Lafitte

avec Laurent Lafitte (de la Comédie-Française), Karin Viard, Vincent Macaigne, Nicole Garcia, Hélène Vincent

> MANDIBULES de Quentin Dupieux avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

Point de dictature cette année, les fidèles ont eu leur mot à dire, et ont voté pour élire le film, prix du public du Fifigrot 2020. Il a été attribué à Un Triomphe d ‘Emmanuel Courson avec Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker.

Le jury composé des étudiants de l’ENSAV a attribué le prix de l’Amphore des Etudiants de l’ENSAV à Hi, AI d’Isa Dillinger (Allemagne, 2019, 1h27) et remis une mention spéciale à LES CHANTS DE L’OUBLI d’Estephan Wagner et Marianne Hougen-Moraga (Danemark, 2020, 1h34).

Le public des courts-métrages a voté pour élire le court-métrage le plus grolandais de la sélection des films en compétition à LE TEST de Gabrielle Stemmer (France, 2019, 17’35).

Le Prix Micahel Kael, réunissant le vote de Michael Kael et Benoît Delépine a été décerné à LES 4 SAISONS D’ESPIGOULE de Christian Philibert (France, 1999, 1h37).

Enfin, les prix littéraires reviennent à :

> PRIX FICTION : Faut pas prendre les cons pour des gens

de Emmanuel REUZÉ et Nicolas ROUHAUD – Éditions Fluide Glacial

>PRIX ESSAIS : Le zizi sous la clôture inaugure la culture

de Robert DEHOUX – Éditions Libre

A l’année prochaine !

Le Festival a tenu à remercier « infiniment le public (au rendez-vous et en grand nombre), les bénévoles (dévoués), les invités (passionnants) et partenaires (précieux) qui nous ont permis de réaliser cette édition dans ce contexte si difficile ».

Tout en donnant rendez vous pour les 10 ans en septembre 2021 !