Cinéma en plein air Solidaire à la Cale de Radoub de Toulouse ce weekend !

La Cale de Radoub, à Toulouse, fait son cinéma solidaire en plein air les 18 et 19 septembre.

Pour la 4ème année consécutive, la Mission Mécénat de VNF propose au grand public des projections de cinéma en plein air. La cale de Radoub, lieu insolite de la ville rose habituellement fermé au public, accueillera petits et grands les 18 et le 19 septembre 2020 pour une soirée 7ème art au bord de l’eau. 3 films seront à l’affiche : Le Grand Bain, Le Tableau et Le Discours d’un roi. Cet événement, organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et en partenariat avec la Mairie de Toulouse, Actu Toulouse et Cinéfol 31, conjuguera cinéma et nature. L’intégralité de la billetterie sera reversée au profit du vaste projet de replantation du canal du Midi.

Dates & heures :

Vendredi 18 septembre à 20h30 : Le Grand bain (accueil dès 19h45)

Samedi 19 septembre à 20h00 : Le Tableau (accueil dès 19h30)

Samedi 19 septembre à 21h45 : Le Discours d’un Roi (accueil dès 21h30)

Pour réserver : https://www.billetweb.fr/projections-de-cimena-en-plein-air

LA CALE DE RADOUB, UN LIEU INSOLITE

Situées au 65 allée des Demoiselles, ce bassin central et ses 4 cales reliés au canal du Midi par un passage surmonté d’un pont roulant existe depuis le 19ème siècle. La cale de radoub accueille les bateaux du canal du Midi qui ont besoin d’être réparés. Ce site, où bateaux et péniches se succèdent toute l’année, est l’un des plus singuliers de Toulouse et classé aux Monuments Historiques. C’est dans ce lieu, très rarement ouvert au public, que les projections auront lieu en septembre prochain.