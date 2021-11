Le festival des Primeurs de Castres débute ce jeudi !

Partager Facebook

Pendant trois soirs, du 4 au 6 novembre, le festival des Primeurs de Castres accueille pas moins de 15 artistes au Lo Bolegason.





Le festival des Primeurs de Massy, dédié aux premiers albums, existe depuis 1998. En 2015, une édition miroir est créée à Castres. Depuis 7 ans, le festival des Primeurs de Massy et de Castres est donc organisé conjointement et simultanément par les équipes de Paul B, scène de musiques actuelles à Massy et Lo Bolegason, scène de musiques actuelles à Castres.

A Castres, on va découvrir une belle programmation avec des artistes qu’on aime comme Claire Laffut, Noé Preszow, Bruit, Myd, Silly Boy Blue, Lonny ou encore Crimi et Animal Triste. Au total, 15 artistes sont programmés dans la salle du Lo Bolegason à Castres pour notre plus grand bonheur.

Programmation :

Jeudi 4 novembre

Claire Laffut

Lulu Van Trapp

Noé Preszow

Edredon Sensible

Aurus

Vendredi 5 :

Bruit

Myd

Silly Boy Blue

NCY Milky Band

Lonny

Samedi 6:

Desmond Myers

Animal Triste

P.R2B

Crimi

Theodora

Primeurs de Castres

LEs 4, 5 et 6 novembre

Lo Bolegason – Passage Claude Nougaro,

81100 Castres / 05 63 62 15 61

Billetterie en ligne sur :

www.lesprimeursdecastres.fr