Massilia Sound System en concert ce jeudi à Toulouse

Le groupe Massilia Sound System sera en concert au Bikini de Toulouse ce jeudi 4 novembre.

7 ans après Massilia, Massilia Sound System revient mettre le « oaï » ! Année après année, album après album, tournée après tournée, ils ont donné à Marseille une part de sa légende. Combatifs et souriants, engagés et déconneurs, c’est bien eux ! On n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains à fabriquer.

Leur nouvel album Sale caractère le confirme : rub a dub classique, accélérations drum and bass, effluves orientales, autotune de la musique urbaine contemporaine, c’est toujours Massilia Sound System, voisin du monde entier et fièrement enraciné.