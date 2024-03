Cinélatino, le cinéma d’Amérique Latine s’invite à Toulouse

Partager Facebook

Du 15 au 24 mars, l’Amérique Latine prend place dans la ville rose pour le festival Cinélatino, les 36e rencontres de Toulouse. Compétition officielle, nouveautés…découvrez les temps forts de cette édition 2024 !

L’affiche 2024 l’annonce, la tendresse rêve aux pieds des cactus. Depuis 36 ans, Cinélatino est une alchimie réussie entre un événement culturel, convivial, exigeant et une plateforme professionnelle performante. Les compétitions, éclectiques et rigoureuses, révèlent les nouveaux talents aux côtés d’auteur·es reconnu·es. Des premières mondiales invitent à la curiosité. Au programme, une compétition officielle long métrage et court métrage, des classiques, des séances jeune public et de nombreux focus. Du 15 au 24 mars, l’Amérique latine n’aura jamais été aussi proche. Petit tour d’horizon de ce qu’il faut savoir sur cette édition 2024.

TERESA SÁNCHEZ, invitée d’honneur

L’invitée d’honneur de la 36e édition du festival Cinélatino Rencontres de Toulouse est Teresa Sánchez, une artiste mexicaine qui, loin des paillettes et des stéréotypes, exerce ses multiples talents dans les arts de l’image et du son.

Cruz, Minitoy, María, Helena ou Teresa sont toutes des femmes de caractère à qui elle donne sa vitalité. Vous, le public de Cinélatino, avez reconnu des œuvres fortes dans les films où elle interprète un personnage : Tótem (Prix du public, Cinélatino 2023), Dos estaciones (Grand Prix Coup de Cœur, Cinélatino 2023) ou encore Noche de fuego, La camarista, Verano de Goliath, films multiprimés dans des festivals internationaux.

Elle sera à Toulouse pour vous rencontrer, vous parler cinéma, échanger avec une indéfectible générosité sur les arts qu’elle pratique au Mexique. Et, cerise sur le gâteau, chanteuse et compositrice, elle a accepté d’interpréter ses propres chansons sur la scène du “barrio latino”, dans la cour de la Cinémathèque !

Infos : https://www.cinelatino.fr/actu/focus-teresa-sanchez

SALUT LES CUBAIN.ES ?

Agnès Jaoui, également Présidente de la Cinémathèque de Toulouse, accompagnera la délégation des cinéastes cubains qu’elle a rencontrés, à Cinélatino du 17 au 20 mars 2024. On pourra découvrir plusieurs films en présence de la réalisatrice mais aussi faire de belle rencontres.

Plus d’infos : https://www.cinelatino.fr/actu/focus-salut-les-cubaines

DE L’HORREUR

Voyage dans le cinéma de genre mexicain. La Cinémathèque de Toulouse travaille main dans la main avec Cinélatino pour concocter un voyage dans un mix de SF, de western, d’horreur et de comédie chantée. A la Cinémathèque de Toulouse, le 16 mars, on pourra notamment découvrir le film La Nave de Los Monstruos , un film autour de la conquête spatiale avec des extraterrestres. La séance sera suivie d’une rencontre avec Benjamin PETER, chargé de l’actualité spatiale.

Plus d’infos : https://www.cinelatino.fr/actu/focus-horrormx-vampires-et-tremblements-au-pays-des-cactus

WEEK-END SPÉCIAL AMÉRIQUE LATINE À L’ENVOL DES PIONNIERS

L’Envol des Pionniers est un lieu culturel unique et historique. C’est de ce lieu même, à Toulouse -Montaudran, qu’ont décollé des pilotes aussi célèbres qu’Antoine de Saint Exupéry, Henry Guillaumet et Jean Mermoz. L’Envol des Pionniers raconte l’aventure de l’aéropostale et de ces aviateurs et équipages entièrement dédiés à leur mission: le transport du courrier par les airs, de Toulouse jusqu’à Santiago du Chili.

Durant deux jours, profitez des projections gratuites à L’Envol des Pionniers, dans le cadre de leur week-end spécial Amérique latine les 23 et 24 mars.

FÊTE DES AMÉRIQUES

Durant une semaine, l’IPEAT valorise la culture et la recherche sur les Amériques à l’Université Jean Jaurès, d’une manière joyeuse, curieuse et conviviale ! Au programme, des activités culturelles et de diffusion de la recherche à destination de la communauté universitaire dans son ensemble, plus particulièrement des étudiants·es.

Infos : https://ipeat.univ-tlse2.fr/accueil/hors-les-murs/fete-des-ameriques