Le festival de graphisme figuré.e, cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le festival de graphisme figuré.e 4ème édition, c’est cette semaine à Toulouse ! Rendez-vous dans le quartier de Bonnefoy du 21 au 26 mai 2024.

La biennale de la culture graphique et des arts visuels de Toulouse, investit à nouveau le quartier Bonnefoy et ses lieux nombreux culturels. Gratuit et accessible, le festival Figuré.e s’adresse à toutes et tous, professionnels ou amateurs, initiés ou non-itiniés, petits et grands.

Avec pour devise «Création graphique par et pour toutes et tous», Figuré.e vise à sensibiliser le grand public aux pratiques du graphisme, de l’illustration, de la typographie et de l’édition en plaçant le « faire » au centre de la manifestation avec de nombreux ateliers participatifs. Plongez dans les nombreuses expositions, conférences, ateliers et moments festifs et découvrez le marché de l’objet graphique.

Concentrée pendant la semaine du 21 au 26 Mai 2024, la 4ème édition de Figuré.e se tiendra cette année au sein de nombreux lieux emblématiques de la ville, accessibles dans un rayon de 20 mn à pied les uns des autres incitant à une vraie déambulation culturelle à travers le quartier.

Les expositions :

Morfosonic à la Médiathèque Cabanis par le studio Pépite.

Vue sur rue au Centre Culturel Bonnefoy par le collectif Bon Pour 1 Tour : Jack Usine & Fanny Garcia.

Sonovision 2 à Lieu Commun, avec les artistes Félicité Landrivon aka Brigade Cynophile, Camille Lavaud Benito et Arnaud Maguet.

Via Picta au Centre Culturel Bellegarde, par l’atelier Genius loci et l’isdaT (institut supérieur des arts et du design de Toulouse).

Les Formes de l’Invisible à l’Imagerie, par le collectif Petites Surfaces et de nombreux artistes.

Poster Éclair au Centre Culturel St Cyprien par l’artiste et illustrateur Fräneck.

Maraboutage à l’espace Trois_a par le collectif Zines of the Zone.

Retrouvez des conférences autour du graphisme et de la musique de Félicité Landrivon aka Brigade Cynophile, Ludovic Houplain de H5, Patrick Lallemand & Pierre Delmas Bouly de Superscript² à la Médiathèque José Cabanis le vendredi 24 mai. Mais aussi des ateliers toute au long de la semaine.

Infos et programmations : https://www.edition4.figure-e.com/