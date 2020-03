Le E-Map de Toulouse revient dès le 15 avril

🚨[A PARTAGER – LE MAP DEVIENT LE E-MAP]🚨Suite aux décisions gouvernementales que nous partageons, la 12e édition du Festival MAP ne pourra pas se tenir physiquement dans le lieu choisi. Mais nous ne souhaitons pas pour autant renoncer ! Le Festival MAP devient donc le E-MAP. + d’infos ci-dessous#CulturecheznousEn cette période particulièrement difficile, toute l’équipe du Festival MAP est plus que jamais mobilisée pour que ce dernier puisse avoir lieu.À notre plus grand regret et suite aux différentes décisions gouvernementales que nous partageons pleinement, il ne pourra malheureusement pas se tenir physiquement, dans le lieu choisi. Avec la vocation d’être des urbanistes de transition, nous avions trouvé un lieu éphémère d’exception, en voie de transformation : l’ancien cinéma UGC de Toulouse.Ainsi, nous ne pourrons pas l’investir à temps, ni reporter le Festival à une date ultérieure sous ce format.Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes de Caso Patrimoine pour nous avoir accordé leur confiance dans ce projet.Cependant nous ne souhaitons pas pour autant renoncer à cette 12e édition !Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes déterminés à faire vivre la culture en la diffusant au plus grand nombre.Parce que la situation actuelle est inédite et qu’elle nous contraint tous à rester chez nous, nous avons particulièrement à cœur, en tant qu’acteur culturel, de nous adapter et de nous réinventer.Le Festival MAP soutient l’élan #culturecheznous et souhaite s’inscrire dans cette démarche en devenant cette année un e-Festival.Dans une version adaptée au quotidien de tous les français, il a pour vocation d’offrir une fenêtre culturelle au plus grand nombre.Avec l’ambition de donner un accès à la culture pour tous, le E-MAP proposera de découvrir sa programmation de chez soi, grâce à différents outils numériques.Nous avons également la volonté de continuer à affirmer notre soutien aux artistes et maintiendrons avec le E-MAP le paiement des droits d’auteur pour chacun des photographes exposés.Nous reviendrons vers vous rapidement avec les détails de la programmation et espérons que vous serez nombreux à nous suivre sous ce nouveau format.Nous sommes bien sûr très attentifs à l’évolution de la situation et avançons de manière responsable et citoyenne pour vous offrir la meilleure version de notre Festival.Toute l’équipe souhaite également exprimer son soutien et sa solidarité à tous ceux qui œuvrent sans relâche pour protéger la santé et la sécurité de tous.L’équipe du Festival Photo MAP Toulouse