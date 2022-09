Le Floodcast, le podcast de Florent Bernard et Adrien Ménielle ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Le Floodcast, le podcast de Florent Bernard et Adrien Ménielle arrive enfin à Toulouse, Casino Barrière ce samedi!

Le Floodcast est un podcast présenté par Florent Bernard et Adrien Ménielle. C’est un talk-show humoristique où des invités du monde culturel échangent sur des faits divers insolites et des anecdotes personnelles. Des invités qui peuvent venir du monde du web, de la scène, de la télévision ou du cinéma. Lancé en 2015 et après plus de 100 épisodes dont deux en public au Bataclan, c’est l’un des podcasts indépendants les plus écoutés en France.

Ils seront en spectacle au Casino Barrière de Toulouse ce samedi 10 septembre 2022 !

Réservez vos places pour le Floodcast à Toulouse sur www.bleucitron.net

Et on peut les écouter sur https://open.spotify.com/show/0bmWonDp36VG0OpSYJwJHr?si=a9565fb79ad74c7b