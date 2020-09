Le Département ouvre ses lieux culturels pour les Journées européennes du patrimoine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Conseil départemental ouvrira gratuitement les portes de ses nombreux sites au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : les Archives départementales, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, La galerie 3.1, le Musée de l’Aurignacien à Aurignac, la Médiathèque départementale à Labège, les Olivétains et le Musée archéologique départemental à Saint-Bertrand-de-Comminges, le Château de Laréole.

Georges Méric, président du Conseil départemental, visitera à 14h30 la nouvelle exposition de La galerie 3.1 “Arts en balade, un nouvel éden ?” en présence des artistes et en partenariat avec Les Arts en Balade-Toulouse, puis à 15h l’exposition du projet « Princesses et Princes en baskets : bal au château de Laréole » aux Archives départementales. A 15h45, le président se rendra au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation pour une visite de l’exposition « 1938-1944 – La vie quotidienne à Toulouse » consacrée à la photographe toulousaine Germaine Chaumel.

Dans le cadre de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les lieux culturels départementaux proposeront de nombreuses manifestations pour jeunes et tous publics, dont des circuits mémoriels sur la Résistance et la Résistance au féminin dans les rues de Toulouse, le projet « Princesses et Princes en baskets”, une démonstration de danses anciennes par 15 enfants aux Archives départementales (accompagnés par l’Orchestre de chambre de Toulouse et la compagnie de danse « Les Gens Charles »), des visites théâtralisées et ludiques du site antique de Saint-Bertrand-de-Comminges par la Compagnie Culture en Mouvement, ou encore une conférence sur l’art rupestre du Zimbabwe au Musée de l’Aurignacien.

La Médiathèque départementale sera exceptionnellement ouverte au public le samedi 19 septembre, de 11h à 18h et proposera notamment un spectacle de la Cie 11h11 autour de textes de Pierre Desproges.

Des visites guidées, ateliers et expositions sont également organisées sur ces lieux, sur réservation. Afin d’assurer la sécurité du public et des équipes, ces animations se feront dans le strict respect des consignes sanitaires. L’application des gestes barrières et le port du masque seront obligatoires sur l’ensemble des lieux. Les jauges seront également limitées dans chaque lieu.