Le Cultura Job Tour fait escale près de Toulouse

Présent dans une quinzaine de villes, Le Cultura Job Tour 2021 est organisé par Cultura pour recruter ses futurs managers d’équipes et sera présent au magasin Cultura de Portet-sur-Garonne le 9 novembre prochain.

À Portet-sur-Garonne, l’enseigne souhaite rencontrer des candidats qui partagent ses valeurs d’ouverture et qui veulent mettre leurs compétences au service d’une grande idée : faire vivre et aimer la culture ! Parmi les autres qualités demandées pour rejoindre l’équipe en tant que manager, un fort attachement à la satisfaction client et la capacité d’accompagner les talents en interne pour encourager l’évolution des équipes.

Au programme, une rencontre décontractée avec une équipe de passionnés et des échanges conviviaux pour tout savoir sur le métier de manager d’équipe et les valeurs de Cultura.

Pour participer, il suffit de s’inscrire en ligne : https://bit.ly/CulturaJobTour

Cultura Job Tour 2021 à Portet-sur-Garonne

Mardi 9 novembre à 19h30

Attention : inscription préalable obligatoire