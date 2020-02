Gagnez vos places pour Le Cri de la Plante Verte, cette semaine au Grand Rond !

Partager Facebook

Cette semaine, du 25 au 29 février, le Théâtre du Grand Rond accueille la compagnie Modula Medulla avec le spectacle » Le Cri de la plante Verte ». Gagnez vos places pour les séances du mardi 25 et mercredi 26 février.

Une narratrice débutante et clownesque, seule en scène, nous conte l’histoire d’un enfant perdu dans une forêt et du ressort inédit auquel il fera appel pour s’en sortir : devenir une plante verte ! À grand renfort d’émotions et d’objets décalés, notre narratrice va surinvestir l’histoire et en devenir le personnage principal. Baigné par un univers fantaisiste, ce spectacle questionne avec humour et poésie les notions de timidité et de repli sur soi.

En poursuivant le travail entamé dans sa précédente création L’Anniversaire, Gaëlle Levallois mène plus loin sa réflexion sur la contradiction entre monde intérieur et monde extérieur. Comment chacun·e d’entre nous peut construire des protections qui se transforment en prisons et comment réussir à en sortir ?

Le Cri de la plante verte est un conte initiatique raconté par une narratrice au verbe hésitant et à la gestuelle clownesque. Il lui est vital de raconter cette histoire. Grisée d’interpréter tous les personnages du conte, elle va surinvestir cette histoire émotionnellement et corporellement. Et en racontant sa prison, ce personnage va peu à peu trouver les clés pour réussir à en sortir.

Gaëlle Levallois choisit un univers fantaisiste et onirique, des objets décalés, un théâtre du mouvement, plutôt qu’une esthétique réaliste pour porter son propos. Elle collabore avec Sigrid Bordier (Mary-Glawdys et Max Paul Experience, Contener…), qui accompagne ce spectacle vers une explosion de fantaisie tout en gardant la cruauté et la délicatesse nécessaire pour traiter ce thème universel.

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du mercredi 25 et mercredi 26 février à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Le Cri de la plante verte

Du 25 au 29 février 2020

Théâtre du Grand Rond

tel : 05 61 62 14 85