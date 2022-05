Partager Facebook

Du 25 au 27 mai, le Conseil départemental célèbre la Journée nationale de la Résistance au Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse.

A l’occasion de la Journée nationale de la résistance le 27 mai, et dans le cadre des actions « Les Chemins de la République », le Conseil départemental rend hommage aux combattants de l’ombre qui se sont opposés au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers deux rendez-vous au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse, les mercredi 25 et vendredi 27 mai.

Mercredi 25 mai à 19h

> Conférence « Refaire la France, la Résistance 1944 »

Jean-Marie Guillon, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille spécialiste de la France des années 1940, présentera le projet du Conseil National de la Résistance pour refonder la République d’après-guerre, et éclairera son contexte de réalisation politique, social et mémoriel si particulier.

Le 27 mai 1943, le Conseil National de la Résistance se réunit pour la première fois. Il rassemble, dans le plus grand secret, les représentants des mouvements et des réseaux, des syndicats et des partis politiques clandestins, réaffirmant ainsi des valeurs progressistes, universelles et démocratiques de la Résistance dans une France occupée et à l’Etat collaborationniste. Ils planifient notamment la reconstruction du pays. Fruit d’âpres négociations, cette série de mesures trace les contours d’une société républicaine, démocratique et humaniste.

Vendredi 27 mai à partir de 14h

> Visite guidée « L’Esprit de Résistance d’hier et d’aujourd’hui » / 14h

Une visite originale sur les différentes formes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et sur la permanence de l’esprit de Résistance d’après-guerre, parce que les combats pour la démocratie et les valeurs de la République restent plus que jamais d’actualité et que « le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent » (Lucie Aubrac)

> Spectacle conté « Inès 1943″​ de et par François Godard / 16h (acte 1) et 18h (acte 2). En 1943, Inès et Léon créent leur maquis dans le Sud-ouest avec les paysans de la région et les guérilleros espagnols. Entre deux combats, Inès, tireuse d’élite andalouse, donne naissance à Joseph et invente une vie pleine de secret et d’humanité, où la beauté tient tête à la mort chaque jour.

Infos pratiques :

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

52, allée des Demoiselles – 05 34 33 17 40

[email protected] / musee-resistance.haute-garonne.fr