L’émission  » La Carte aux trésors » survole la Haute-Garonne et Toulouse !

L’animateur Cyril Féraud et les candidats de « La Carte aux Trésors » ont sillonné le Comminges, Toulouse et le Lauragais durant 2 jours. Organisé en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme, c’est un beau coup de projecteur pour l’ensemble des sites touristiques du département. L’équipe a pu, à Toulouse, découvrir le centre et son Capitole mais aussi l’A380 au Musée Aeroscopia de Blagnac. Cette émision ludique populaire diffusée sur France 3 rassemble plus de 3 millions de spectateurs devant les écrans. La date de diffusion sera annoncée prochainement.

#LaCarteAuxTresors #Tournage Jour 1

Nous sommes en… Haute-Garonne ! Toulouse et sa région ☀️🚁

Bravo à ceux qui ont trouvés 👏🏼 Je vous embrasse depuis la place du Capitole, au cœur de la ville rose 😘 @LCAUXTFRA @France3tv @TourismeHG pic.twitter.com/r6yQTgFPSA — Cyril Féraud (@cyrilferaud) July 7, 2020