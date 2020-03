Le Concert de Claudio Capeo reporté au 11 Juin 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La date du concert de Claudio Capeo, initialement prévue le 19 mars 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reportée au 11 juin 2020.

Les billets restent valables pour cette nouvelle date. Les personnes ne pouvant se rendre au concert reporté, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente pour effectuer une demande de remboursement.

Depuis son arrivée dans le paysage musical en 2016 avec « Un Homme Debout », Claudio Capéo a enchainé les succès comme ça va ça va (single d’or), Riche (single d’or), ou encore son duo sur Un peu de rêve avec Vitaa (single d’or). Son dernier album s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

DEpuis le 7 décembre, il nous présente son deuxième album qui suit la même trajectoire en attendant la tournée et un passage à Toulouse le 11 juin prochain.

Réservations sur www.bleucitron.net