NomadPlay en accès gratuit pour tous pendant un mois

NomadPlay se mobilise et offre un accès gratuit à sa plateforme pour une durée d’un mois à compter du 17 mars 2020 avec le code « TOGETHER01 ».

Si les cours de musique, les répétitions, les préparations aux concours de musique et les concerts sont annulés, il est encore possible de jouer accompagné, en immersion avec des virtuoses depuis chez soi !

Cofondée en 2014 par deux jeunes entrepreneuses, Clothilde Chalot et Hannelore Guittet, NomadPlay est une plateforme musicale inédite, qui offre à tous les musiciens la possibilité de jouer au sein d’orchestres réputés, de chanter avec des chœurs prestigieux ou même d’accompagner des virtuoses le temps d’un duo.

Issue de cinq années de recherche, cette plateforme de musique interactive repose sur un algorithme de séparation de sources sonores, développé en interne par l’équipe d’ingénieurs NomadPlay. Cette technologie permet d’effacer n’importe quel instrument d’un enregistrement live ou studio. Le résultat ? Une expérience musicale immersive pour jouer aux côtés de grands artistes.

« NomadPlay est un outil d’accompagnement destiné à tous les musiciens – élèves, professeurs, musiciens professionnels et amateurs – qui souhaitent répéter où qu’ils soient. En cette période singulière, il nous a semblé naturel de soutenir tous ceux qui ne peuvent plus se réunir pour répéter, aller en cours ou jouer en concerts, en ouvrant NomadPlay à la gratuité et en offrant ainsi un outil de répétition à la maison. » explique Clothilde Chalot, PDG de NomadPlay.

À compter du 17 mars 2020, l’application payante propose exceptionnellement à tous les musiciens, instrumentistes comme chanteurs, amateurs ou professionnels, de bénéficier de l’intégralité de NomadPlay gratuitement pendant un mois avec le code « TOGETHER01 ».

Comment bénéficier du mois de gratuité ?

1. Inscrivez-vous via l’application (iOS ou Android) ou sur nomadplay.fr, 2. Entrez le code TOGETHER01 dans « J’ai un code », 3. Choisissez une œuvre et prenez place parmi les musiciens…