La Folk de Sarah McCoy à Toulouse

Sarah McCoy sera en concert ce vendredi 10 mars 2023 à la Salle Nougaro Toulouse.

Formée à l’école des piano-bar de la Nouvelle Orléans, Sarah McCoy remplie maintenant des salles européennes et françaises. Après avoir fait la 1ère partie de Jarvis Cocker et Chilly Gonzales à Paris, elle enregistre son premier album sous la réalisation de ce dernier.

En 2021, la chanteuse ressortira du confinement avec de nouvelles chansons et de nouveaux sons, ayant profité de ce temps pour explorer de nouveaux sons. À son piano acoustique et sa voix que le public adore, elle rajoute maintenant des synthés, une boite à rythme et une loop station au spectacle.

Infos : sallenougaro.com