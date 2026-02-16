Le Casino Barrière s’éveille avec un « Songe » féérique et décalé !

Partager Facebook

Twitter

Préparez-vous à perdre vos repères entre rêve et réalité ! Le vendredi 27 février 2026 à 20h30, le Casino Théâtre Barrière de Toulouse vous invite à une relecture audacieuse du chef-d’œuvre de William Shakespeare : Le Songe. Une pièce où l’imagination prend le pouvoir pour une soirée hors du temps.

Quand le surnaturel défie les lois des hommes

Dans cette version moderne, deux mondes s’affrontent sous vos yeux :

Le monde réel : Rigide, il impose ses lois et tente de brider la liberté d’aimer.

Le monde surnaturel : Une forêt enchantée où les codes explosent, où tout devient possible et où les cœurs s’égarent pour mieux se retrouver.

Une mise en scène explosive et moderne

Loin des mises en scène classiques, cette proposition se veut moderne, décalée et résolument surprenante. En jouant avec les codes du théâtre, les comédiens s’emparent de la scène avec une liberté totale. Leur mission ? Vous faire rêver, rire et vous bousculer à travers un jeu sans limites qui rend hommage à la folie créative de Shakespeare.

C’est une invitation au lâcher-prise, une ode à la liberté d’incarner et de proposer, pour le plus grand plaisir des spectateurs en quête d’émerveillement.

Pourquoi y aller ?

Pour la fraîcheur d’une troupe qui n’a pas peur de dépoussiérer les classiques et pour s’offrir une escapade fantastique à un tarif très accessible au cœur de l’hiver toulousain.

Infos Pratiques