Le Blindtest des 3T le 09 et le 27 juillet 2024

Le Blindtest des 3T : Un show rock n’roll qui va vous faire hurler de rire !

Amis du rock et de la bonne humeur, préparez-vous à un show explosif ! Le Blindtest des 3T revient en force pour une soirée inoubliable placée sous le signe du rock n’roll !

Les Clotildes et le phénoménal Bruno Aguiar, que vous avez déjà pu applaudir dans « Aéro Malgré lui », « Chéri on se dit tout » et « Les Bonobos », seront aux commandes de ce spectacle déjanté.

Au programme :

Plus de 20 nouvelles musiques à découvrir !

Des épreuves insolites pour tester vos connaissances musicales.

Des chansons chantées à l’envers pour vous mettre au défi.

Un sketch interactif qui vous fera hurler de rire.

Un bonus vitesse pour les plus rapides. ⚡️

Des surprises pour les vainqueurs.

Ambiance festive et conviviale garantie !

Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, le Blindtest des 3T est l’occasion idéale de passer un moment inoubliable. ‍‍‍

Le petit plus :

Un apéro tapas dès 19h30 pour se mettre en appétit. ️

De nouvelles tapas gourmandes à la carte.

Alors, n’attendez plus et réservez vos places dès maintenant ! ️

Le Blindtest des 3T, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de rock et de rigolade !