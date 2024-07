Humour : NASH sera à la comédie de Toulouse le 08 mars 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nash est une humoriste française qui se distingue par son caractère épicé, ses mimiques légendaires et son énergie solaire sur scène. Elle a assuré les premières parties de grands noms de l’humour comme Fabrice Eboué, Baptiste Lecapl et Gad Elmaleh.

Membre de la troupe du Jamel Comedy Club, elle se produit régulièrement à Paris et en tournée nationale. Elle a également participé à de nombreux festivals et émissions télévisées, tels que le Montreux Comedy Festival, le Jamel Comedy Club sur Canal+, le Teva Comedy Show et Vendredi Tout Est Permis.

Son humour se caractérise par des situations décalées, des observations piquantes sur la vie quotidienne et une autodérision assumée. Elle n’hésite pas à aborder des sujets sensibles avec une franchise désarmante, ce qui fait d’elle une humoriste unique et rafraîchissante dans le paysage du stand-up francophone.

Nash sera à la Comédie de Toulouse le samedi 08 Mars 2025 à 20h30

Réservations ICI