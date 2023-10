Partager Facebook

Laetitia Colombani présentera le vendredi 10 novembre prochain prochain son film « La Tresse » au Pathé Toulouse Wilson.

Pour son troisième long métrage, Laetitia Colombani adapte au cinéma son premier roman « La tresse », l’un des succès littéraire de 2017. Le roman s’arrache avec plus de deux millions d’exemplaires vendus en France, et 5 millions à travers le monde. Logiquement, la réalisatrice de « Mes Stars et moi »(2008) décide de le porter à l’écran dans une co-production internationale avec Kim Raver, Footing Peluso et Mia Maelzer.

« La Tresse » suit le destin de trois femme sur trois continents. Trois vies pour trois combats à mener. En Inde, Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Du coté de l’Italie, Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Enfin, au Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

La réalisatrice présentera son film au Pathé Toulouse Wilson le 10 novembre pour une belle projection. Réservations : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-wilson