Lara Fabian en concert : une soirée d’émotion attendue au Zénith de Pau

Véritable icône de la chanson francophone, Lara Fabian annonce son grand retour sur les planches avec une escale très attendue dans le Sud-Ouest. Le jeudi 5 novembre 2026, l’artiste investira la scène du Zénith de Pau à 20h00 pour une soirée qui s’annonce riche en émotions et en partage.

Forte de plus de 20 millions d’albums vendus à travers le monde, Lara Fabian a marqué plusieurs générations avec des titres devenus des classiques, tels que « Je t’aime » ou « La Différence ». Après avoir célébré ses 30 ans de carrière lors d’une tournée « Best Of » mémorable en 2022, elle revient aujourd’hui avec un nouveau souffle artistique.

Un nouvel hymne et des succès intemporels

Ce retour sur scène est porté par son dernier titre, « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec l’artiste Slimane. Ce morceau marque une nouvelle étape dans sa discographie déjà riche d’albums emblématiques comme Pure, Nue ou encore Ma Vie Dans la Tienne.

Au-delà de ses performances vocales exceptionnelles, Lara Fabian a su créer un lien indéfectible avec son public. Son parcours, jalonné de succès internationaux et de moments forts en tant que coach dans des émissions telles que La Voix ou la Star Académie, témoigne de son engagement total envers la musique et la transmission.

Face à l’engouement suscité par l’annonce de ses premières dates parisiennes, Lara Fabian a choisi d’étendre sa tournée en province. Le concert palois représente une occasion rare de retrouver la chanteuse dans une ambiance de grande scène, pour découvrir ses nouvelles compositions et reprendre en chœur ses plus grands succès.

Informations Pratiques – Lara Fabian au Zénith