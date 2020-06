Partager Facebook

Ce mardi 16 juin, l’Alimentation ouvre un nouveau restaurant à Labège.

Depuis 2015, l’Alimentation s’est faite une place dans la vie toulousaine avec déjà trois lieux : un foodstore rue Maurice Fondielle, un bar à Vin et un Epicerie Place de la Bourse. Désormais, les toulousains se décentralisent et ouvrent ce mardi 16 juin son nouveau foodstore à Labège. Ce nouveau lieu sera ouvert du lundi au dimanche.

On y découvre une carte gourmande avec des produits de qualité dans un esprit convivial. En cette période difficile pour les restaurants, l’ouverture d’un nouveau établissement est vrai un pari, et on ne peut qu’insister les toulousains à s’asseoir à une table pour partager de bons repas.

Pour plus d’informations : www.lalimentation.fr