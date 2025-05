Émerveillement Garanti : Le Grand Cabaret du Casino Théâtre Barrière de Toulouse Vous Attend !

Partager Facebook

Préparez-vous à une soirée de rêve et de sensations fortes ! Le Casino Théâtre Barrière de Toulouse vous ouvre les portes de son Grand Cabaret le samedi 30 août 2025 à 20h00 pour un spectacle qui promet de vous laisser bouche bée.

Laissez-vous transporter dans un univers de magie et de prouesses artistiques où les numéros les plus spectaculaires s’enchaîneront sous vos yeux ébahis. Au programme de ce Grand Cabaret exceptionnel : tissu aérien d’une grâce infinie, équilibre sur cannes défiant les lois de la gravité, trapèze virevoltant dans les airs, main à main d’une force et d’une précision impressionnantes, roue allemande hypnotique et de stupéfiantes grandes illusions qui mettront vos sens à rude épreuve.

Vous découvrirez des performances incroyables, réalisées par de véritables artistes de haut vol, qui ont fait leurs armes dans les plus prestigieuses comédies musicales et les cirques les plus renommés au monde, tels que les illustres Cirques Gruss et Bouglione, ainsi que le mythique Cirque du Soleil.

Ce Grand Cabaret est une invitation à suspendre le temps, à lever les yeux vers les étoiles et à vous laisser emporter par la beauté et l’audace de ces numéros exceptionnels. C’est un rendez-vous immanquable pour tous ceux qui rêvent d’émerveillement et de sensations fortes.

Infos Pratiques :

Date : samedi 30 août 2025 à 20h00

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 30€

– Catégorie 2 : 25€

Réservations :

Casino Théâtre Barrière de Toulouse