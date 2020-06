L’aéroport de Toulouse s’engage sur le nouveau standard sanitaire européen

Partager Facebook

Toulouse-Blagnac est parmi les tous premiers aéroports français à adhérer au programme lancé par l’EASA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) pour promouvoir des standards sanitaires internationaux dans le transport aérien.

Depuis plusieurs semaines déjà, l’aéroport de Toulouse-Blagnac déploie un dispositif sanitaire sécurisant le parcours des passagers et les conditions de travail du personnel aéroportuaire. Dans la continuité de cette démarche, ATB vient d’adhérer au programme lancé par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA) et l’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) pour doter le transport aérien d’un référentiel commun de recommandations sanitaires.

Les mesures qui ont été déployées à Toulouse-Blagnac s’inscrivent dans la ligne du protocole opérationnel promu par ces deux organismes. « L’EASA et l’ECDC ont élaboré des préconisations sanitaires pour soutenir la reprise des vols nationaux et internationaux, explique Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac. Les aéroports et les compagnies aériennes peuvent désormais proposer, de concert, un voyage sécurisé aux passagers, du départ à l’arrivée. »

Ce programme de collaboration va profiter des retours d’expérience pour partager les meilleures pratiques. « Nous apporterons notre contribution à l’EASA pour faire vivre ce nouveau standard. L’union de nos compétences permettra de proposer un trajet sans coutures, avec des mesures homogènes et cohérentes sur la totalité du parcours. Ce travail conjoint est indispensable pour consolider la réouverture progressive des lignes, si importantes pour la connectivité et la reprise économique des territoires », précise Philippe Crébassa.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac travaille actuellement avec son homologue de Paris-Charles-de-Gaulle pour la démonstration de voyages sécurisés de bout en bout et offrant de véritables corridors sanitaires entre les deux plateformes.

Crédit photo : © Guillaume Serpault / Aéroport Toulouse-Blagnac