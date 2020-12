L’aéroport de Toulouse-Blagnac met en place un centre de tests antigéniques

Partager Facebook

À partir du jeudi 10 décembre, l’aéroport de Toulouse-Blagnac offrira à ses passagers la possibilité de réaliser un test antigénique avant l’embarquement. Le résultat, communiqué sous 30 minutes, simplifie les formalités de voyage pour le passager.

Le jeudi 10 décembre, ATB ouvre dans l’aérogare un centre de tests antigéniques accessible à tous les passagers au départ de Toulouse. Situé au rez-de-chaussée du Hall C, à proximité immédiate de l’Accueil Information, le centre sera ouvert de 10h00 à 18h00, 7 jours sur 7.

« Ce centre de tests dans notre aéroport complète le dispositif sanitaire déjà déployé, explique Philippe Crébassa, président du directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac. En proposant ces tests, nous participons activement à la lutte contre la propagation du virus et nous facilitons le voyage de nos passagers. Ce nouveau service est un pas de plus vers les corridors sanitaires qui permettront à chacun de se déplacer en toute sérénité. »

Ce nouveau service est élaboré en partenariat avec les sociétés A Medical Connect (réalisation des tests) et Pastel Health (plateforme de réservation sur internet Aerohealth.ai)1. Il renforce le dispositif mis en place par la Préfecture sur le circuit Arrivées, pour les passagers en provenance des pays classés rouge par le gouvernement français. L’ouverture de ce centre de tests a été rendue possible grâce à la coordination entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac, la Préfecture d’Occitanie, le Service Départemental d’Incendie et de Secours et l’Agence Régionale de Santé.

