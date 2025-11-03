LA TÊTE DANS LES ÉTOILES : LE FESTIVAL DES ÉTOILES ET DES AILES FÊTE SA 10E ÉDITION !

L’aéronautique et l’espace s’invitent à L’Envol des Pionniers (Toulouse) le week-end des 22 et 23 novembre 2025 !

Amateurs d’aviation, passionnés d’espace, ou simplement en quête d’une sortie familiale captivante, marquez vos calendriers ! Le Festival des Étoiles et des Ailes revient pour sa 10ᵉ édition et pose ses valises à L’Envol des Pionniers, au cœur même de la mémoire aéronautique toulousaine.

Pendant deux jours, de 10h00 à 18h00, le musée se transforme en un centre d’activités foisonnant pour toutes les générations. C’est l’occasion idéale de plonger en famille dans l’histoire légendaire des pionniers et de découvrir les innovations de demain !

Un Programme Riche en Découvertes et Sensations

Le billet d’entrée est valable pour les deux jours et vous donne accès à une multitude d’activités passionnantes :

Musée et Expositions : Visitez librement le musée, ainsi que la magnifique exposition temporaire sur l’histoire d’ Air France , une histoire d’élégance.

Visitez librement le musée, ainsi que la magnifique exposition temporaire sur l’histoire d’ , une histoire d’élégance. Immersion Aérienne : Testez gratuitement de nombreux simulateurs de pilotage et assistez à des démonstrations et stands de drones .

Testez gratuitement de nombreux et assistez à des démonstrations et stands de . Culture et Débats : Participez à des conférences et tables rondes sur des thématiques contemporaines et accessibles (nombre de places limité).

Participez à des sur des thématiques contemporaines et accessibles (nombre de places limité). Cinéma et Littérature : Découvrez des films mythiques sur l’aviation et l’espace projetés spécialement au cinéma UGC, et rencontrez plus de 35 auteurs au Salon du livre et de la bande dessinée.

Découvrez des sur l’aviation et l’espace projetés spécialement au cinéma UGC, et rencontrez plus de au Salon du livre et de la bande dessinée. Espace Aérokids : Les plus petits ne sont pas oubliés ! Retrouvez des animations pour les enfants (coloriage, maquillage, lectures…) dans l’espace Aérokids.

Le Festival rendra d’ailleurs hommage au « père de l’aviation », Clément Ader, et remettra la deuxième édition du Prix Littéraire Bernard Chabbert.

Informations Pratiques & Billetterie