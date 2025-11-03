COUP DE POING THÉÂTRAL : « FEMME NON-RÉÉDUCABLE » À LA CAVE POÉSIE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rendez-vous du mercredi 19 au samedi 22 novembre 2025 à 19h00 à la Cave Poésie pour un spectacle hybride et vibrant en hommage à la journaliste Anna Politkovskaïa.

Au début des années 2000, la journaliste russe Anna Politkovskaïa a défié la censure d’État pour enquêter sur la guerre en Tchétchénie, exposant au monde la vérité sur les atrocités commises. Son courage lui coûtera la vie : elle est assassinée le 7 octobre 2006 et deviendra depuis une figure incontournable de la liberté de la presse et une héroïne des droits humains.

Le spectacle « Femme non-rééducable », écrit par Stefano Massini (dont la pièce Lehman Trilogy a connu un succès mondial), retrace le destin hors du commun d’Anna.

Théâtre, Musique Live et Hommage à la Vérité

Ce spectacle est un mémorandum théâtral présenté dans une forme hybride sans cesse en mouvement, qui mêle avec brio :

Théâtre contemporain : un texte fort et engagé, d’une lucidité implacable.

un texte fort et engagé, d’une lucidité implacable. Musique live : pour accompagner l’émotion et l’intensité du récit.

L’interprétation donne corps à cette vie au service de la vérité, nous transportant d’un salon moscovite aux ruines de Grozny. C’est un hommage bouleversant qui force le respect et rappelle que la liberté de la presse est le pilier de toute démocratie. Un moment puissant et utile, salué par la presse comme un « coup de cœur » et un « hymne aux droits de l’Homme ».

Informations Pratiques & Réservation